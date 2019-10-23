29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

23.10.2019 12:52

Erzincan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenin provası yapıldı.

Törende yer alacak askeri birlikler, prova yapmak için zırhlı araçlarla törenin düzenleneceği Ordu Caddesi'nde bir araya geldi.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu provada, askerler zırhlı araçlar eşliğinde tören geçişi yaptı.

Geçit provasında askerler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

Askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü çekti.

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının marşlar seslendirdiği prova, geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA