29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Vekili Sürmen, Anıt Defteri'ni imzaladı.

Sürmen, deftere şunları yazdı:

"Aziz milletimizin yapı harcı olan Cumhuriyetimizin ışığında, milli birliğimizin muhafazası ve devletimizin bekası için yılmadan, yorulmadan çalışmakta, muasır medeniyet yolunda sarsılmaz bir iradeyle yürümekteyiz. Bu uğurda gücümüzü, Samsun'da başlatıp İzmir'de noktaladığınız milli mücadele ruhunun derinliklerinden, milli benliğimize münhasır çelikleşmiş irademizden almaktayız."

Gaziantep

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Vali Yerlikaya, daha sonra öğrencilerle ve dernek temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa



Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Osmanbey Yeni Şehitlik Anıtı'na Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga çelenk sundu.



Görevli bir asker tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törene, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ile bazı şehit yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Adıyaman

Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve siyasi parti temsilcileri çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk meydanındaki Atatürk Anıtı'na Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay çelenk sundu.

Vali Özkan, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını, Cumhuriyet'in, Anadolu'nun birliği ve bütünlüğünün bir ifadesi olduğunu söyledi.

Kilis

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkan Vekili Kadir Çirtikoğlu, anıta çelenk sundu.