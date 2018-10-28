29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Yılmazkaya, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışan birçok faaliyetin yaşandığı bir süreçte, Cumhuriyetin 95. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadelenin tarihte eşine çok az rastlanılan bir başarı olduğunu ifade ererek, Cumhuriyetin, korunması ve ödün vermeden yaşatılması gereken en değerli varlık olduğuna dikkat çekti.

Ulusal birliğin ve egemenliğin korunmasının, gelecek yönünden yaşamsal önem taşıdığını vurgulayan Yılmazkaya, ayrılık yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin önemine değinerek, en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan İnanç, cesaret ve fedakarlıkla elde edilen zaferin neticesi olan Cumhuriyetin 95. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Fadıloğlu, Cumhuriyeti yaşatmanın, yüceltmenin ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük vazife olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitleri ve gazileri rahmetle andı.

Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Atatürk'ün "En Büyük Eserimdir" diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin, 95. yıl dönümüne erişmenin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türk ulusu için Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan, "Bu nedenle Cumhuriyet, korunması ve ödün vermeden yaşatılması gereken en değerli varlığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ırk, dil, din farkı gözetmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm unsurlarımızla birlikte barış ve huzur içerisinde geleceğe azimle yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Kılıç

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eser olduğuna dikkat çekti.

Türk milletinin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulmasının tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Özellikle 15 Temmuz'da hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen ve milletimizin tıpkı geçmişte kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi destansı bir şekilde karşı koyması ile bastırılan darbe girişiminin ardından millet olma şuuru, Cumhuriyetimizin kıymeti bir kez daha net olarak anlaşılmıştır. Sahip olduğumuz vatan sevgisi ve özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir."

Akıncı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünün yegane simgesi olan Cumhuriyetin, korumanın ve yaşatmanın bu topraklarda yaşayan tüm fertlerin en asli görevi olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü ilk günkü gurur, coşku ve mutluluk içerisinde kutladıklarını aktaran Akıncı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Ay

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıl önce büyük zaferlerle kazanarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun izinden yürüyerek, ilkelerini yaşatarak, sonsuza kadar korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca üstün kahramanlıklar gösterdiğini belirten Ay, Cumhuriyetin, sunduğu imkanların ve elde edilen başarının dünyanın örnek aldığı bir onur tablosu olduğunu belirterek, yüce Türk milletinin birlik, beraberliğinden ödün vermeden, ülkenin daha da gelişmesi yolundaki yürüyünün kararlı adımlarla devam ettiğini, müreffeh bir Türkiye için bu başarının artarak devam edeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Filiz

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, millet olarak Cumhuriyete ve kazanımlarına sıkıca sarılıp, sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini ifade ederek, ülkede yaşayan herkesin Cumhuriyet ve onun kazanımlarına her şart altında sahip çıkmayı kendisine asli görev edinmesi gerektiğini kaydetti.

Sucu

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Atatürk'ün önderliğinde eşsiz bir kahramanlık destanıyla kurulan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru adım adım ilerlendiğine dikkat çekerek, bu süreçte Türkiye'nin çağdaş ülkeler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için Atatürk ilkelerine sahip çıkılması, demokrasiden, hukuktan, bilimsel eğitim ile insan haklarından taviz verilmemesinin büyük önem taşıdığını aktardı.