29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köktaş, mesajında, Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı demeden tüm halkın kahramanlıkları, fedakarlıkları sonucu kurulan Cumhuriyetin, büyük bir destan ve onur kaynağı olduğunun altını çizen Köktaş, "Bu anlamda Cumhuriyetimizi, çağın gerekleri karşısında sürekli yenileyip geliştirmek, evrensel demokrasinin değerleriyle taçlandırmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmek bizim için asla vazgeçilemeyecek hedeflerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Köktaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında muasır medeniyetlere ulaşma ve daha da ileriye gitme hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürümekteyiz. Ülkemiz her alanda yapılan atılımlarla büyük ve güçlü bir devlet haline gelmiş, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, umut ışığı olmuştur. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."

- AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise mesajında, hiç kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoyamayacağını belirterek, 2023 hedeflerine doğru kararlı bir şekilde yol aldıklarını vurguladı.

Türk milletinin şanlı tarihinde 29 Ekim'in dönüm noktası olduğunu anımsatan Karaduman, mukaddes değerlere kasteden şer odaklarının her türlü saldırılarına rağmen milletin sımsıkı kenetlendiğini hatırlattı.

Milletin cesareti ve kararlı duruşunun şer odaklarını hezimete uğratırken, milli irade ruhunun 95 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu tüm dünyaya defalarca gösterdiğini belirten Karaduman, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanından sonra, özellikle AK Parti döneminde birçok alanda çok önemli mesafeler kateden Türkiye, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın sayılı saygın ülkeleri arasındaki yerini almıştır. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçmişten günümüze hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymamasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizle 2023 hedeflerimiz istikametindeki kararlı yürüyüşümüzü Allah'ın izni ile hiçbir güç durduramayacaktır. Dostlarımızın desteği, mazlumların duası, milletimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahraman şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyorum."