29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru

Samsun Valisi Osman Kaymak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, Türk milletinin tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü kutlamanın gururu, heyecanı ve bilinci içinde olduklarını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluş sürecinin milli tarihin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri olduğunun altı çizen Kaymak, Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma savaşı, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişinin adı olduğunu vurguladı.

Kurtuluşa giden yolda ilk adımın Samsun'dan atıldığını anımsatan Vali Kaymak, "Milli mücadele ateşi Samsun'da yakılarak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Anadolu'nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün yüreklerin, bağımsızlık yolunda kenetlenerek, toplumun tamamını kapsayan bir yönetim biçimidir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, Cumhuriyet'in büyük bir çağdaşlaşma projesi olduğunu Cumhuriyet'in aydınlığı, dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği, barışı paylaşmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen 95 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat ettiğine işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren ülkemiz, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu gün olduğu gibi bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Samsun, cumhuriyet döneminde coğrafi konumuyla, güçlü tarımsal ve ekonomik yapısıyla, kültürü ve eğitim seviyesiyle, bölgenin ve ülkenin önemli bir kenti olma özelliğini kazanmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti kendisine dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefi koymuştur. Samsun, olarak bizim de hedefimiz, Türkiye'nin ilk 10 ili içerisinde yer almaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Geçmişte olduğu gibi, bugün ve bugünden sonra da aynı heyecanla gayretlerimizin devam edeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."