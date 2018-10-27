29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Doğru

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Bediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ali Yerlikaya, mesajında, cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünün milletçe büyük bir heyecan coşku ve onurla kutlandığını belirterek, 95 yıllık cumhuriyet tarihinin, aziz Türk milletinin en zor şartlarda dahi yeniden nasıl ayağa kalkabildiğini tüm dünyaya gösterdiği bir dönem olduğunu vurguladı.

Yedi düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna verilen bu mücadelenin, hürriyeti ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışıyla adeta küllerinden yeniden doğuşunun da simgesi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstiklal Harbimizi çağın en kutlu zaferine taşıyan, Cumhuriyetimize ve şanlı bayrağımıza sonsuz bir hayat veren o ruh ve iman, bugün de dimdik ayaktadır.

95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde aziz milletimizin yaktığı istiklal meşalesi hiç sönmemiştir.

Bizler bağımsızlık karakteri olan necip ve kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. 2 yıl önce yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, 251 şehit ve 2 bin 193 gazi vererek aziz milletimizin ortaya koyduğu emsalsiz duruş, bu topraklarda cumhuriyetimizin kuruluşundaki ruhun ne kadar sağlam ve diri olduğunun açık bir ifadesidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de cumhuriyetin kuruluş destanının, "Ya istiklal, ya izmihlal" tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğinin en açık ispatı olduğunu bildirdi.



Cumhuriyetin 95 yıllık tarihinin, milletin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, gelecek için umut veren bir dönem olduğunu belirten Şahin, "Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya 95 yıl önce ilan etmiştir. Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.