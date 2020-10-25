29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

25.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:14
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yılını bağımsız bir millet olarak kutlama gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yılını bağımsız bir millet olarak kutlama gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Dr. Kileci, "Vatan toprağımız için canını vermekten çekinmeyen ve bağımsız bir ülkede yaşama onurunu bizlere sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, isimsiz vatan sevdalılarının büyük mücadeleler sonucu canlarını vererek kazandığı ve bugün bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yılını bağımsız bir millet olarak kutlama gururunu yaşıyoruz" diyen Dr. Kileci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Varlığımızın ve bağımsızlığımızın en büyük teminatı olan Cumhuriyetin değeri Büyük Önderimizin, "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda sağladığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur' sözleriyle daha da anlam kazanmıştır." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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