29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

25.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:10
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Halkın, kendi kendini idare edebilme özgürlüğüne sahip olduğu Cumhuriyet, ezelden beri hür olan Türk Milleti'ne en uygun yönetim biçimidir" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Halkın, kendi kendini idare edebilme özgürlüğüne sahip olduğu Cumhuriyet, ezelden beri hür olan Türk Milleti'ne en uygun yönetim biçimidir" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, tarih boyunca zaferler kazanan milletimizin 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'le, kendi kaderini yine kendinin belirlediğine vurgu yaptı.

Vatanın her karış toprağında bağımsızlık için yıllarca büyük bir mücadele verildiğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Yüce milletimizin bağımsızlığı, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en büyük teminatımızın Cumhuriyetimiz olduğunu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu şekilde ifade etmiştir; 'Cumhuriyet, imkan demektir. Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile birey özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki, cumhuriyet imkanları olan her memleket, özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkanları verir. Bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkanlara sahip demektirler. O halde cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak gerekir.' SANKO Üniversitesi olarak bu bilinçle Gazi Şehrimizin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü bilen, ülkemizi sağlık alanında dünyada başarıyla temsil eden, en önemlisi geçmişinden hareketle, geleceğin aydınlık yolunda başarıyla yürüyen gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını fedan eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anarken, Cumhuriyetimizin 97. yılını gurur ve onurla kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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