29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AĞRI/HAKKARİ/

29.10.2019 17:25

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali Elban, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada yer aldığına işaret etti.

Herkesin vatanı ve coğrafyayı kontrol edip sahiplenmesini isteyen Elban, şunları kaydetti:

"Burayı elde tutabilmenin en önemli yolu, bu vatanı ve milleti canından, evlatlarından daha önde tutan insanların varlığıdır. Sadece tarihimiz boyunca bu örnekler var olmuş değil, bugün de bu örnekler var. Kıbrıs olduğunda vardı, 15 Temmuz olduğunda oldu, bugün de aynı şekilde Suriye'de evladını, anne babasını, ailesini, yuvasını düşünmeden fedakarca vatanı için, devleti için, inancı için orada mücadele eden kahramanlarımız var."

Şiir dinletisi, öğrencilerin tiyatro gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Cebe, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümünü coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan, din, bayrak için can vermeyi canına minnet bilen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz" diyen Doğramacı, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak yalnız konuşmakla, sadece duygusallıkla olmaz. 'Ben cumhuriyeti ve bağımsızlığı seviyorum' demek yetmez, yaşadığımız vatan için içtenlikle çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz. Hiçbir olumsuzluk bizi ümitsizliğe sevk etmemelidir. Birlik, beraberlik, sevgi ve saygı içerisinde, çok zengin bir mirastan gelen değerlerimizin kıymetini bilerek çok çalışmalıyız. Bugün 96 yaşını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihi ve kültürel değerleri ile pek çok ülkeyi kıskandıracak derecede güzel ve güçlüdür."

Sinevizyon ve oratoryum gösterimiyle sona eren törene, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Emniyet Müdürü Haluk Baş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Dündar, aradan geçen 96 yılda Cumhuriyetin kazanımlarının millet tarafından derinlemesine özümsendiğini ve sahiplenildiğini belirtti.

Türkiye'nin öneminin her geçen günü arttığına işaret eden Dündar, ülkenin sadece bölgesel bir güç olarak kalmadığını, küresel bir güç haline de geldiğini aktardı.

Halk oyunları ve mehteran ekibinin gösterileriyle devam eden törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okundu, mehteran ekibi gösteri sundu.

Kaynak: AA