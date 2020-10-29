29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:40
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüşe, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Demokrasi Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sırasında katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarını salladı, bazıları ise meşale yaktı.

Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri yürüyüş yapanları megafonla sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Zaman zaman katılımcıların sosyal mesafe kurallarını aştığı görüldü.

Yürüyüşte vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı, güzergahtaki binalarda oturan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hatice Çarpar Hakan Taşıyan
Spor Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:41:35. #1.14#
title