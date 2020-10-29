29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çağrısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te cam ya da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.