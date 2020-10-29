29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:32
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çağrısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te cam ya da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çağrısıyla, tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te cam ya da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Edirne'de Belediye Bandosu, Esentepe mevkisinde açık hava konseri verdi.

Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın konseri de üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kırklareli'nde valilik organizasyonuyla "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi. Sungurbey Caddesi'nde toplanan araçlar, konvoy halinde şehir turu attı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik önünde düzenlenen programda, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Programda Azerbaycan şarkıları seslendirildi.

Lüleburgaz ilçesinde de Kongre Meydanı'nda, nöbet tutan askerlere atfen 5 "cansız manken"in asker kıyafetleriyle saatlerce hareketsiz kalarak sergiledikleri performans vatandaşları duygulandırdı.

Tekirdağ'da da Edirne ve Kırklareli'nde olduğu gibi saat 19.23'te vatandaşlar evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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