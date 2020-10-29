29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:58
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Karabulut, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve milletin azim ve kararlılığında vücut bulmuş büyük bir eser olduğunu belirterek, "Tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyunlarını boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi aziz Türk milleti, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir." dedi.

Şiir dinletisiyle devam eden program, bayram dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra erdi.

Karamürsel

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenle tebrikleri kabul etti.

Törene, İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Burhan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam eden program, balıkçı teknelerinin gerçekleştirdiği Türk bayrağı gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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