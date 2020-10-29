29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Konya'nın Beyşehir, Akşehir, Yalıhüyük, Karapınar, Derebucak, Hüyük ve Halkapınar ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'nın Beyşehir, Akşehir, Yalıhüyük, Karapınar, Derebucak, Hüyük ve Halkapınar ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük eseri ve Türk milletine eşsiz bir armağanı olan Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünü birlikte karşılamanın ve kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Törenin ardından Eşrefoğlu Camisi'nde şehitler ve gaziler için mevlid ve hatim duası okundu.

Yalıhüyük

Yalıhüyük ilçesindeki törenler, Kaymakam Yasin Şahin'in hükümet konağı bahçesinde tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise,öğrenciler şiir okudu ve folklor gösterileri yaptı.

Törenin son bölümünde okulların öğrenciler resmi geçit töreni yaptı.

Karapınar

Karapınar'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü tarafından şehit aileleri ile gaziler ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, şehitlere ve gazilere çok şey borçlu olunduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Ülke olarak şehitlerimizi minnetle anıyor gazilerimize Allah'tan uzun ömürler diliyorum." dedi.

Derebucak

Derebucak ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu.

Hüyük

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü Hüyük'te düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda kutlama programa düzenlendi.

Kaymakam Cüneyt Demirkol, ilçe halkının bayramını kutladı.

Halkapınar

Halkapınar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı Meydanı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar, burada yaptığı konuşmada "Dünyanın en pahalı ve en kıymetli toprakları üzerinde bulunmaktayız. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere, bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Akşehir

Akşehir'deki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda yapıldı.

Tören, Akşehir Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'nın meydandaki halkın bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Özkan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"97 yıl önce memleketin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde halkımızın destansı gayreti ve fedakarlığı sayesinde kurtuluş mücadelesi başarıyla sonuçlanarak bu başarı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanmıştır. Milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için giriştiği milli mücadele neticesinde filizlenen halkımızın üstün iradesi olan Cumhuriyetimiz farklı kültür inanç ve düşünceleri teminat altına alarak birlikte yaşama idealimizin de kaynağı olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar