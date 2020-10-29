29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:34
Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler, kentin tarihi yerlerinde şiir okuyup şarkılar söyledi.
Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler, kentin tarihi yerlerinde şiir okuyup şarkılar söyledi.
Gaziosmanpaşa Ortaokulu müzik öğretmenlerinden Figen Esin Yürüdür ve İngilizce öğretmenlerinden Aylin Yel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen öğrenciler, kentin tarihi mekanlarından Mevlevihane Vakıf Müzesi ile Tokat Şehir Müzesi'nde şiirler okuyup şarkılar seslendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu