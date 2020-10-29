29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir ve Niğde'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir ve Niğde'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende il protokolünün tebriklerini kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Akın, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te yeni Türk devletinin yönetim şekli olan Cumhuriyet'in ilan edildiğini söyledi.

Türk milletinin zor şartlara rağmen içinde bulunduğu ateş çemberinden kurtulmayı başardığını vurgulayan Akın, yurdun düşmanlardan temizlendiğini ve Cumhuriyet yönetimine kavuşulduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından kentteki resmi kurumlar tarafından araç konvoyu düzenlendi.

Vali Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, bayraklar ve kahramanlık türküleri eşliğinde konvoyu selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner