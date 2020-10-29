29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Valilik bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Hersanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, "Türk milletinin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür." diye konuştu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kamu kurum ve kuruluşların ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman