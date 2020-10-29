29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:12
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sivas'ın Hafik, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Sivas'ın Hafik, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hafik Kaymakamı Furkan Seyman ve Belediye Başkanı Selahattin Cuhadaroğlu, öğrencilerin ve programa katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Seyman, programda yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın tarihte eşine az rastlanan biz zaferle sonuçlandığını ve bu zaferin cumhuriyetle taçlandırıldığını söyledi.

Program, öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiir ve yazıların okunmasıyla son buldu.

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Erdem, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Erdem, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 97. yıl dönümüne ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam vekili Muhammed Burak Akköz, tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Akköz, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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