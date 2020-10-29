29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:49

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören düzenlendi.

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören düzenlendi.

Nevşehir Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, törende yaptığı konuşmada, kurtuluş meşalesini Samsun'dan yakan Mustafa Kemal Atatürk'ün varoluş mücadelesi başlatarak cumhuriyeti kurduğunu belirtti.

Becel, "Erzurum ve Sivas Kongresinde seçilmiş temsilcilerle milli mücadeleyi yöneten Mustafa Kemal, Türk milletine en uygun yönetim şekli olduğunu gördüğü cumhuriyet ile Misak-ı Milli sınırları içinde ülkemizin yoluna devam etmesini istemiştir. Kurulan cumhuriyeti de gençlere emanet etmiştir." dedi.

Çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından tören Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında devam etti.

Buradaki programda, JAKEM'de eğitilen at ve köpekler gösterisi sundu.

Etkinlikte, matematik sorularını havlayarak cevaplayan köpek ile kuru sıkı silah ve sis bombasının kullanıldığı rehine kurtarma operasyonu ilgiyle izlendi.

Geçit töreninin ardından program sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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