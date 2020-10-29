29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:49
Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır'daki kutlama programı, Vali Münir Karaloğlu'nun valilikteki tebrikat töreniyle başladı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta devam eden programda, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, milletin, memleketin ve cumhuriyetin sonsuza kadar hür yaşaması temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin