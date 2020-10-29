29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'daki kutlama programı, Vali Münir Karaloğlu'nun valilikteki tebrikat töreniyle başladı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta devam eden programda, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, milletin, memleketin ve cumhuriyetin sonsuza kadar hür yaşaması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin