29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:45
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki çelenk sunma töreni 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti.

Törende, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene kurum ve kuruluş yetkileri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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