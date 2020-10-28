29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:29
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen her şeyini kaybetmiş bir milletin tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sonucunda Türk milletine bağımsızlık ve demokrasi gibi önemli hakların verildiği ve halkın ülke yönetiminde söz sahibi olduğu Cumhuriyet yönetimi ilan edildiğini belirtti.

Kaymakam Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak Türk milletinin en önemli görevlerindendir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin ve Malazgirtli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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