29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tankçı Albay Hakan Tekdemir, Belediye Başkanı Kemal Vural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, askeri ve idari personel katıldı.
Nurdağı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunum töreni Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi.
Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkan Vekili Hacı Coşkun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek