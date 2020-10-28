29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:04
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Vali Yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Tavlı, Anıt Özel Defterini imzalayarak, şunları kaydetti:

"Tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan Türk Milleti, bağımsızlık iradesini, tüm dünyaya ilan etmiş ve bu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bizler de devraldığımız bu değerli mirası, ecdadımızdan aldığımız yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmayı temel görevimiz biliyor, bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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