29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
28.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan törende, Vali Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Pazaryeri, Gölpazarı, Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde de törenler yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş