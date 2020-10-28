29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, aziz milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş İstiklal ve İstikbal destanı sonucunda, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal ve İstikbal mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından ilan edilen Cumhuriyet, işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, bin yıllık ulu çınarın, milli ruhun tekrar canlanmasının başlangıcı olmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, geçmişimizden aldığımız ilhamla, sarsılmaz bir irade ve çalışma azmiyle yolumuza emin adımlarla devam ederek devletimizi, muasır medeniyetler hedeflerine taşımaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak hepimizin yegane görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak sizler, Cumhuriyetin anlamını ve önemini iyi kavrayarak ülkemizin şimdiye kadar ki başarılarını arttıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor ve kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Başta Muşlu hemşerilerimizin olmak üzere bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım