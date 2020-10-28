29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:58
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Van'ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Emniyet Amir Vekili Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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