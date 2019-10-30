29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

30.10.2019 02:35

Resepsiyona katılanlar

Salondan görüntü Almanya'nın Köln kentinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes konukları kapıda karşıladığı törene Türk vatandaşları, Alman politikacıların yanı sıra ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı.

Başkonsolos Erciyes, konuşmasında Türk Alman dostluğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erciyes, "Türk toplumu 60 yıla yaklaşan sürede Alman toplumuyla el ele vererek Almanya'nın kalkınmasında, gelişmesinde terini ve emeğini ortaya koymuş ve Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayrıca Münih, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Essen, Hamburg, Karlsruhe, Münster, Hannover ve Düsseldorf başkonsoloslukları bölgelerinde tören düzenlendi.

Kaynak: AA