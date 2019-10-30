29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kortej yürüyüşünden detay Melek Mosso konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

30.10.2019 01:56

Kortej yürüyüşünden detay

Melek Mosso konseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kaynak: AA

VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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