29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kortej yürüyüşünden detay Melek Mosso konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
30.10.2019 01:56
Kortej yürüyüşünden detay
Melek Mosso konseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Kaynak: AA
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor