30.10.2019 01:43

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

Etkinlik alanından görüntü

Konserlerden ve zeybek gösterisinden detay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ataşehir, Kadıköy ve Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ataşehir, Kadıköy ve Esenyurt'ta etkinlikler gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüşün ardından Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda Mor ve Ötesi konser verdi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafında da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sırasında, Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından marşlar ve şarkılar çalındı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin de katıldı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ise granit sanatçıları sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla izlediği programda Kardeş Türküler de konser verdi.

Kaynak: AA