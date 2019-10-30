29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

30.10.2019 00:44

Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın resepsiyona katılanları karşılaması

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'nin konuşması

Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın konuşması

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Jansug Kakhidze Tiflis Müzik ve Kültür Merkezi'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvii, Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, milletvekilleri, diplomatlar, Türk vatandaşları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve çok sayda davetli katıldı.

Zalkaliani konuşmasında, Türk halkının bağımsızlık için önemli mücadeleler verdiğini dile getirerek, "Türkiye kuruluşundan itibaren pek çok zorluklarla karşılaştı ve üstesinden geldi. Böylece gelişmiş ve bölgede önemli, dünya çapında bir devlet oldu." dedi.

İki ülkenin önemli uluslararası ticaret, ekonomik, ulaştırma ve enerji projelerini gerçekleştirdiğini belirten Zalkaliani, "Bölgenin kalkınması için her alanda iş birliğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Gürcistan'ın önemli ulaştırma geçit koridoruna sahip olduğunu dile getiren Zalkaliani, "Bu kapsamda bölgede ulaşım kolaylığını gerçekleştirmek de amaçlarımız arasındadır. Bu amaçla inşa edilen Bakü - Tiflis - Kars (BTK) Demir Yolu özel önem taşımaktadır." dedi.

Büyükelçi Yazgan ise Türk ve Gürcü halkı için vatan ve özgürlüğün önemli değerler olduğunu vurgulayarak, her iki milletin bu değerlerden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İki ülke arasında giderek artan ikili ilişkilerin olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor." diye konuştu.

Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.

Konuşmaların ardından Türk piyanist Gülsin Onay tarafından konser verildi.

Kaynak: AA