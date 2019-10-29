29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2019 23:24

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in tüm ülke için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ilk şehri cumhuriyetine sahip çıkıyor' diye yola çıktık. Bugün herkesin cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını bizzat şahit oldum, gururlandım, mutlu oldum." dedi.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinliğin sonunda protokol üyeleri asker selamı verdi.

Ereğli, Çaycuma ve Alaplı'da kutlamalar

Kutlamalar kapsamında Ereğli Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayında, Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli askerler ile polislerin yanı sıra madenci kıyafeti giyen, dev Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıyanlar, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Çaycuma ve Alaplı'da gerçekleştirilen yürüyüş ve fener alayı programları ise havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Düzce'de "tekneli" fener alayı gerçekleştirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına denizden tekneler eşlik etti.

Çuhallı Plajı'ndan ilçe merkezine kadar düzenlenen yürüyüşe Batı Karadeniz kıyısında hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen 10 tekne denizden destek verdi.

Ellerinde meşale taşıyan vatandaşlar, teknelerin eşlik etmesini beğeniyle karşıladı.

Yürüyüşe, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ve Sapanca ilçelerinde fener alayı düzenledi.

Hendek Belediyesince Saat Kulesi önünde başlayan etkinlikte vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Üniversite Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen grup, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatanı emanet edenleri rahmet ve şükran ile andıklarını söyledi.

Sapanca Kaymakamlığı, Sapanca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen fener alayı Şehit Albay Güner Ekici Parkı'ndan başladı.

İlçe Meydanı'nda sona eren yürüyüşte yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağı taşındı, öğrenciler tarafından marşlar okundu.

Öğrencilerin gösteri de sergilediği etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, CHP Sapanca İlçe Başkanı Nuray Dikmen, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'daki fener alayı için Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü.

Fenerler ve Türk bayrakları ile İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na gelen kalabalık, burada kurulan sahnenin önünde toplandı.

Yürüyüşün ardından konser veren pop müzik sanatçısı İrem Derici'ye şarkılarında vatandaşlar da eşlik etti.

Konserin sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Derici'ye çiçek ve Köroğlu tablosu hediye etti.

Öte yandan Mudurnu ilçesinde Belediye Başkanı Necdet Türker'in de katıldığı fener alayı, hükümet konağı önünden başlayarak ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Kaynak: AA