29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.
Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin en büyük hediye olduğunu söyledi.
Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor