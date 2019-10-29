29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.

29.10.2019 17:45

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin en büyük hediye olduğunu söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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