29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2019 15:06

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kordon Boyu'nda tören düzenlendi.

Tören öncesinde Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Valilik Makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kordon Boyu'nda düzenlenen tören ile devam etti.

Kordon Boyu'nda gerçekleşen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Ardından Saygı Duruşu'nda bulunarak, İstiklal Marşı okundu.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu Cumhuriyet Bayramını hep birlikte büyük bir coşkuyla yaşama heyecanını yaşadıklarını ifade eden Çanakkale Valisi Orhan Tavlı şöyle konuştu: "Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yılık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği ve özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna mücadele eden şanlı ecdadımız, kahramanlık destanlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kurtuluş Savaşını kazanmış ve 96 yıl önce bugün bu büyük zaferi Cumhuriyetimizle taçlandırmıştır. Cumhuriyet vatan topraklarını savunarak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunurken, gösteriler sunuldu.

Tören kortej geçişiyle sona erdi.

Törenin ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve Kıyı Emniyetine ait römorkörlerce gösteri sunuldu. Gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kaynak: AA