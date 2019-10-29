29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler Öğrencilerin gösterileri Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

29.10.2019 14:49
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler

Öğrencilerin gösterileri

Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Kaynak: AA

VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et