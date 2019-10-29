29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler Öğrencilerin gösterileri Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.
29.10.2019 14:49
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler
Öğrencilerin gösterileri
Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.
Kaynak: AA
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor