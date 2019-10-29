29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2019 13:56

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Sivas'taki tören, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Atatürk Kongre Müzesi önünde devam eden törende konuşan Vali Ayhan, tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyet'in, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edeceğini belirterek, "Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA