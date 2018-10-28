29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Hancıoğlu, mesajında, bugün 95 yıl önce yazılan destanın, yakılan bağımsızlık meşalesinin, dün olduğu gibi yarın da yol gösterici olacağını kaydetti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'dan başlattığı hürriyet mücadelesinin, hiçbir koşulda sahipsiz bırakılmayacağını, emperyalistler ve onun yerli işbirlikçilerine göstermenin bugünün en büyük görevi olduğunu vurgulayan Hancıoğlu, "Çünkü 29 Ekim, Anadolu'nun teslimiyete ve esarete isyanıdır. Çünkü 29 Ekim, ulusumuzun ihanete ve mandacılığa başkaldırısıdır. Çünkü 29 Ekim, Türk milletinin gericiliğe ve çürümüşlüğe itirazıdır." ifadelerini kullandı.

Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir asır önce bu topraklarda hezimete uğrayan emperyalist güçler, onlarla amaç birliği yapan gerici-bölücü ihanet odakları, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet yıkıcılığı için var güçleriyle çalışıyor. Türk milleti bugüne dek, Cumhuriyet'ine ve onun temel ilkelerine sahip çıkarak bu saldırılara göğüs gerebilmiştir. Bu mücadelede bize yol gösteren, bizlere güç veren Mustafa Kemal Atatürk ve onun bize mirası olan akıl ve bilim yolu olmuştur. Bu durum, Cumhuriyetimizin, bölünmez bir bütün olarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ve hepsinden önemlisi milletimizin sahipliğinde, sonsuza dek yaşayacağına olan inancımızı güçlendiriyor. Bu düşüncelerle kahraman ulusumuzun en büyük bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyetimiz uğruna can vermiş, bedel ödemiş, herkesi şükran ve minnetle anıyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak üzere "Ya istiklal ya ölüm" ilkesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı ile yeni devletimizin temellerinin Samsun'da atıldığını hatırlattı.

Atatürk'ün önderliğinde ki istiklal harbinin yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde milletin kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazıldığının altına çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku ile kutladığımız 29 Ekim'de, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış ve Cumhuriyetimizi bu büyük eser ile bir kez daha taçlandırmış oluyoruz. Ülkemizin birliğine, milletimizin kardeşliğine ve geleceğimize göz diken tüm ihanetleri milli mücadele ruhu ile milletimiz her seferinde ezip geçerek ilerlemeye ve yükselmeye devam etmektedir. Milletimizin varlığı ve devletimizin bağımsızlığı kıyamete kadar kesintisiz devam edecektir. Terör saldırılarında, 15 Temmuz ihanetinde, ekonomik ve her türlü saldırılarda milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği milli mücadele ruhumuz bunun ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakarlıklarla kurup bizlere emanet ettiği hepimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum."