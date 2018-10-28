29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor

Samsun, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Kaymak, anıt özel defterini imzaladı.

Kurtuluşa giden yolda ilk adımın Samsun'dan atıldığını anımsatan Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Milli mücadele ateşi Samsun'da yakılarak, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Anadolu'nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bütün yüreklerin, bağımsızlık yolunda kenetlenerek, toplumun tamamını kapsayan bir yönetim biçimidir."

Anıttaki törenin ardından bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak, askeri erkan ile eşleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'ndan DSİ Kavşağı'na kadar yürüdü.

Çankırı

Çankırı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutan Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut ve Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Anıt Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıttaki törenin ardından, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tokat

Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, yeni kararname ile Kütahya Valisi olarak atanan Vali Ömer Toraman, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkan Vekili İsmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlamalara, yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edilecek.

Kastamonu

Kastamonu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından lise öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu.



Törene, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki programın ardından Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nda "Dünden Bugüne Kızılay" sergisi açıldı.



Sergiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, sergide Türk Kızılayının tarihsel gelişimini anlatan 95 parça eserin yer aldığını belirtti.