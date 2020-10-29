29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:37

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Muş

Valilik bahçesinde Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün tebrikleri kabul ettiği tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Vali Gündüzöz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin tekrar şahlandığını ve kardeşlerinin olduğu coğrafyaya elini uzattığını vurgulayan Gündüzöz, "Libya'da, Azerbaycan'da manevi desteğimizi bekliyorlar. Maddi desteğimizi bırakın manevi desteğimizi bekliyorlar. Herkesin gözü Türkiye'de. Öyle bir milletiz ki, bu bayrak öyle büyük bir bayrak ki buralardan gözümüzü ayırsak ve başımızı çeksek, oralar ve tarih bizi bırakmıyor. Dolayısıyla bize büyük sorumluluklar düşüyor. Kendi tarihimize dönüp silkelenmemiz lazım. Bu tarihimizi bilmeyen sözde hainlere de daha yüksek sesle cevap vermemiz lazım. Onun için birlik ve beraberliğimiz baki olsun. Bu millet her zaman dimdik ayakta olsun. Bu bayrak da hiçbir zaman gönderden inmesin, bu ezanlar susmasın."

Tebriklerin kabulüyle sona eren törene, il protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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