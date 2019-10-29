29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

29.10.2019 23:23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kabul töreninden görüntüler

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Pasta kesimi - Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen kabulde yaptığı konuşmada, bugün ülke olarak gururlu ve heyecanlı olduklarını vurguladı.

Bu gurur ve heyecanı kendileriyle paylaşan tüm konuklara teşekkür eden Ustaoğlu, "Milletimiz, tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, hiçbir zaman istiklalinden taviz vermemiştir. Bir asır önce türlü düşmana karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinden de zaferle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle kurmuştur." dedi.

Ustaoğlu, kurulduğu günden beri her gün Türkiye'nin geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bugün ekonomide, eğitimde, sağlıkta, savunma sanayinde, bilimde, sporda, sanatta ve birçok alanda dünya ülkeleriyle yarışan hatta pek çoğunu da geride bırakan, çağdaş ve demokratik bir ülke haline gelmiştir. Geldiği nokta itibarıyla askeri gücü bir yana diplomasi alanında ve siyaset sahnesinde attığı başarılı adımlarla artık üzerine oyun kurulan değil, kirli oyunları bozan, bölgesinde lider, mazlumların umudu, güçlü bir devlet haline gelmiştir."

Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu birlikte bayram için özel hazırlanan pastayı kesti.

Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, eşiyle tek tek dolaştığı davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan, Trabzon'da özel bir gemi firması tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla deniz turu düzenlendi.

Türk bayrağının da dağıtıldığı turda, meşaleler eşliğinde Onuncu Yıl Marşı okundu.

Kaynak: AA