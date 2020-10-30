29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı

30.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 01:22

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı

İSTANBUL - Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Maltepe Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da otobüs ile sokaklarda turlayarak halkı selamladığı kutlamalarda yapılan motosiklet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Maltepe'de yine coşkuyla kutlandı. Maltepe Meydanında bir araya gelen genci yaşlısı birçok vatandaş, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Bando takımı ise meydanda toplanan vatandaşlar için marşlar seslendirdi. Ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşların aynı zamanda korona virüse karşı maskeli oldukları da görüldü. Meydanda toplanan onlarca motosikletli ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalara Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak, Maltepelilerin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Başkan Ali Kılıç, otobüsün üstüne çıkarak meyanda toplanan Maltepelileri selamladı. Daha sonra Başkan Ali Kılıç, hareket eden otobüs ile birlikte Maltepe sokaklarını turlayarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Birbirinden farklı modelde olan onlarca motosiklet, otobüsün arkasından giderek konvoy oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan motosiklet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Maltepe'de yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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