29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
30.10.2020 01:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 01:51
Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araçlarla konvoy oluşturuldu.
Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında araçlarla konvoy oluşturuldu.
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında Adnan Menderes Parkı'na araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Saimbeyli Caddesi boyunca ilerleyen konvoya, Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı seslendirdikleri marşlarla eşlik etti.
Konvoyun güzergahının Türk Büyükleri Meydanı'nda sona ermesinin ardından vatandaşlar, izledikleri havai fişek gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın