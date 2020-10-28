29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türk halkının ve kahraman ordunun Atatürk'ün yanında tek yürek olduğunu, verdiği istiklal ve istikbal mücadelesi ile destan yazdığını kaydetti.

Kurtuluş mücadelesinden sonra kurulan yeni Türk devletinin çağdaş bir yönetim şekline sahip olması gerektiğine inanan Atatürk'ün, "Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan idaredir. Cumhuriyet fazilettir." dediğini hatırlatan Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük badireler atlatmış olsa da Cumhuriyet'in kazandırdığı değerler ve demokratik düzen halkımızın gönlünde ve fikrinde yer edinmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde ise Türk milleti; Cumhuriyet'in değerlerine, milli iradesine sahip çıkarak yeni bir destan yazmıştır. Cumhuriyet, demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağıdır. Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye, her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu yaşamış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı; milli birlik ve beraberlik ile sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar