29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

28.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:59
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, cumhuriyetin her türlü imkansızlıklara ve zorluklara rağmen çok ağır bedellerle kurulduğunu belirtti.

29 Ekim 1923 günü temelleri atılan cumhuriyetin 97. yıl dönümünü büyük bir neşeyle, coşkuyla kutladıklarını ifade eden Uzer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, canları pahasına kazanılmış bir zaferin, yedi düvele Türk'ün gücünü gösteren bir silkinişin, sömürge altında yaşayamayan Türk milletinin birlik, beraberlik, dayanışma ve inanma gücünün en büyük mucizesidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimiz, şanlı tarihimize, milli benliğimize sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir."

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ise Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğunu yaşandığını ifade etti.

Fadıloğlu, mesajında, "Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aslı Enver Seda Sayan Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Yücel İldiz Serdar Aziz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:03:39. #1.15#
title