29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, cumhuriyetin her türlü imkansızlıklara ve zorluklara rağmen çok ağır bedellerle kurulduğunu belirtti.

29 Ekim 1923 günü temelleri atılan cumhuriyetin 97. yıl dönümünü büyük bir neşeyle, coşkuyla kutladıklarını ifade eden Uzer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, canları pahasına kazanılmış bir zaferin, yedi düvele Türk'ün gücünü gösteren bir silkinişin, sömürge altında yaşayamayan Türk milletinin birlik, beraberlik, dayanışma ve inanma gücünün en büyük mucizesidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimiz, şanlı tarihimize, milli benliğimize sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir."

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ise Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğunu yaşandığını ifade etti.

Fadıloğlu, mesajında, "Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz