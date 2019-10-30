29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

30.10.2019 01:28

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Resepsiyona, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi, Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj, Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 100 yıl sonra da kendi ulusal güvenlik ve milleti hedef alan her türlü zorluk ve risklerle aynı kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Tüm çabalarımıza rağmen Suriye'den kaynaklanan terör tehdidi durmamış ve her zaman olduğu gibi ülkemizi hedeflemiştir. Son iki haftada, terör örgütü PKK/YPG yüzlerce kez Türkiye'ye saldırı düzenledi. Bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı, sınırlarımızdan PKK/YPG ve DEAŞ'ı uzaklaştırarak milletimizin güvenliğini temin etmeyi amaçladı." dedi.

Terör örgüt YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi için ABD ve Rusya ile mutabakata varıldığını anımsatan Yörük, Türkiye'nin, istikrarsız komşular ve birçok birçok zorluğun mevcut olduğu bir bölgede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesinin önderliğinde biz, söz konusu zorlukların üstesinden kararlı ve ilkeli bir şekilde üstesinden geliyoruz. 2002 yılından itibaren Türkiye kendi ekonomisini dönüştürmekte ve finansal yapısını güçlendirmektedir. Ayrıca, daha fazla demokrasi ve daha iyi yönetişim için reformlar uygulamaktadır. G20 üyesi olarak bugün, Avrupa'da 6'ıncı ve dünyada 162ncı en büyük ekonomiye sahip, NATO'da en büyük ikinci orduya sahip ve Avrupa-Atlantik kurumlarının merkezinde bir konumda bulunarak bizim 2023 hedeflerimize doğru derin bir kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.".

Bu kapsamda, sadece Cumhuriyetin 96. yıldönümü ile birlikte Türkiye-Arnavutluk Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 96. yıldönümünü kutladıklarına işaret eden Yörük, "Arnavutluk'ta, finans, telekomünikasyon, sivil havacılık, sağlık, maden, endüstri, eğitim, enerji ve altyapı gibi birçok alanda en büyük yabancı yatırımcı olmaktan ve Arnavutluk'un 3. en büyük ticari ortağı olmaktan gururluyuz." şeklinde konuştu.

"Balkanların barışı ve istikrar noktasında Arnavutluk ana bir role sahip. Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunu destekliyoruz. AB'nin tam üyesi olarak ekonomik ve siyasi anlamda güçlü bir Arnavutluk'un Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın çıkarına olduğunu inanıyoruz." diye Yörük, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve gazilerimizi yad ediyoruz. Ayrıca, vatanımızı korurken, terör örgütlerine karşı mücadele ederek ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnç göstererek şehit olanları da saygıyla yad ediyoruz.".

Kaynak: AA