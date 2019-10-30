29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Kosova'nın başkentinde resepsiyon düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Kosova'nın başkentinde resepsiyon düzenlendi.
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı davetlilerle paylaştığı resepsiyona, üst düzey yetkililerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı