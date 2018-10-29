29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'in Ömerli ilçesinde törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Taşçı, Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını söyledi.

Bu zaferin cumhuriyet ile taçlandırılarak, tarihin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren Taşçı, şöyle konuştu:

"Türk milleti, cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, resmi geçit ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Erdal Tunçer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaş katıldı.