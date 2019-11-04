29 Ekim Ankara'da Cumhuriyet Sergisi ile sanat rüzgarı esti

04.11.2019 11:45

Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi'nin düzenlediği sergi, Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim'de pek çok sanatçıyı ve eserlerini bir araya getirdi. Bu coşkuyu yaşamak ve paylaşmak için Türkiye'nin farklı illerinden gelen sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla çok kalabalık ve görkemli bir sergi açılışı gerçekleşti. Sergi öncesinde sanatçılarla birlikte yapılan Anıtkabir ziyaretine de katılım çok yüksekti.

Bu sergiyle, kurulduğu günden bugüne çeşitli sanat projeleri düzenleyen, sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir sanat kuruluşu olan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Berlin'de başlayan ve artık gelenekselleşen "Cumhuriyet" sergilerine bir yenisini eklemiş oldu.

Sanatçıların çoğunluğunun Ankara'ya gelerek sergiye bizzat katılımı, sanatseverlerle sanatçıların bir araya gelip tanışma, sohbet etme, eserleri hakkında bilgi alma şansını oluşturdu ve Cumhuriyet Bayramı bir sanat etkinliğiyle kutlanmış oldu.

Koloninin kurucusu Ahmet Şahin ve CEO'su Hakan Körpi, "Cumhuriyetimizin 96.yılı için, çok emek vererek bir sanat şöleni hazırladık. Bu sergi için özellikle Cumhuriyetimizin kurulduğu il olan başkent Ankara'yı tercih ettik. Açılış için gelen sanatçı ve sanatsever dostların hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir kalabalıkla ve coşkuyla yaptık açılışımızı. Cumhuriyete ve sanata gönül veren tüm dostları bu sergiyi görmeye davet ediyoruz." sözleriyle duygularını ifade ettiler.

Cumhuriyet sergisi, 12 Kasım 2019 tarihine kadar her gün Port Art Gallery'de gezilebilir.

Kaynak: Bültenler