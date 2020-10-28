29 Ekim 2020 Perşembe resmi tatil mi? 29 Ekim 2020 Perşembe günü kapalı olan kurumlar nelerdir? 28 Ekim'de yarım gün tatil olacak mı?

29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Çarşamba ve Perşembe günü kamu kurumlarında işlem yapacak olanlar bu günlerde bankaların ve diğer kurumların açık olup olmadığını araştırmayı sürdürmektedirler. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak mı? 29 Ekim 2020 Perşembe günü kapalı olan kurumlar hangileridir?

29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Çarşamba ve Perşembe günü kamu kurumlarında işlem yapacak olanlar bu günlerde bankaların ve diğer kurumların açık olup olmadığını araştırmayı sürdürmektedirler. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak mı? 29 Ekim 2020 Perşembe günü kapalı olan kurumlar hangileridir?28 Ekim'de de yarım gün tatil olacak mı?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Perşembe günü resmi tatil olacak. 28 Ekim 2020 Çarşamba günü de öğleden sonra resmi tatil olması bekleniyor. Böylelikle toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil gerçekleştirilecek.

Bu süre kapsamında yani 28 Ekim 2020 Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar, noterler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek, eczaneler ise nöbetçi eczane usulü hizmet verecekler.