29 bin Rus ile 8 bin Ukraynalı, Antalya'da barış içinde yaşıyor

ANTALYA (DHA) - RURSA ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Her iki ülke vatandaşları, gerginliğin bir an önce bitmesini ve barış ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.

Kızıldağ, tatilci olarak Türkiye'ye bu iki ülkeden gelenler olduğu gibi çalışmak için gelenler ve Türkiye'de yerleşik yaşayanlar olduğuna da dikkati çekti. Kızıldağ, "Rus vatandaşlar çok daha tedirgin. Çünkü aileleri ve sevdikleri o bölgelerde yaşıyor. Hem de geleceklerini düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi bir an önce barışın gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.