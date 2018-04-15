29. Arap Birliği Zirvesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'deki ayrılığın bitirilmesi ve Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla alakalı uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sisi, Suudi Arabistan'ın Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29'uncu Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin yarasının kanadığını ve her gün şehitlerin verildiğini, Filistin meselesinin Arapların ortak sorunu olduğunu belirterek, Filistin'deki ayrılığın, tarafların gücünü azalttığını, işgali pekiştirmek isteyenlere kapı açtığını, Filistin halkının özgürlük ve bağımsız devlet hayallerini bitirmeye çalıştığını ifade etti.

"Mısır, Filistinli kardeşleriyle ayrılığı bitirmeye çalışıyor. Partici rekabeti bir kenara bırakıp vatanın birliğini önceleme vakti gelmiştir." diyen Sisi, Arapların Kudüs'teki hakkının sabit olduğunu ve pazarlık konusu edilemeyeceğini vurguladı.

Sisi, Filistin halkının haklarına el koyma planları karşısında uluslararası topluma sorumluluk taşıma çağrısında bulundu.

Suriye meselesine de değinen Sisi, son gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, kimyasal silah kullanımıyla ilgili acilen uluslararası ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Husilerin Suudi Arabistan'a füze atmasını da kınayan Sisi, "Arap ulusal güvenliği, tehditlerle mücadele ve komşu ülkelerle ilişkilerin yeniden tesisi için kapsamlı bir stratejiye ihtiyacımız var." dedi.

Bahreyn'den Arap dayanışması çağrısı

Zirvede konuşan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de dış müdahalelere karşı Arap dayanışması çağrısı yaptı.

"Dış müdahale ve emeller, daha çok Arap dayanışması ve iş birliğini gerektiriyor. Bu iş birliği ve dayanışma Arapları birleştirecek, güvenlik ve istikrarını garanti altına alacaktır." ifadesini kullanan Al Halife, uluslararası toplumdan kararlarını uygulamasını, bölgedeki krizlere yönelik siyasi çözümlerin başarılı olması için olumlu bir ortamın kurulmasını, dış müdahalelerin durdurulmasını ve zarar gören halklara gerekli koruma sağlanmasını talep etti.

Filistin konusunda ülkesinin tutumunun sabit olduğuna işaret eden Al Halife, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir barışa ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Arap dünyasında esen anlaşmazlık rüzgarlarını dindirmek için iki kat çaba göstermek gerektiğini belirtti.

Şeyh Sabah, "Bu anlaşmazlıklar hepimiz için bir sorundur. ve bu anlaşmazlıklar maruz kaldığımız sıkıntı ve tehlikelerle mücadele gücümüzü zayıflatıyor, pusuda bekleyenlere, ümmetin kötülüğünü isteyenlere alan açıyor." dedi.

Zirvenin, Arap dünyasının ümitsizlikten kurtulup, iyimserliğe yönelmesinde umutları yeşertecek bir atılım olduğunu ifade eden Sabah, aksaklık ve eksiklikleri belirlemek için ortak Arap eyleminin mekanizmalarının incelenmesi gerektiğini aktardı.

Sabah, "Kuveyt Suriye'deki kardeşlerine yardım etmek ve yaşadıkları insani durumun etkilerin azaltmak için insani yükümlülüklerini yerine getirme noktasında şimdiye kadar tereddüt etmedi, bundan sonra da etmeyecektir." ifadesini kullandı.

"İran'ın uluslararası hukuk kurallarına uyması gerekiyor"

Suriye'deki son gelişmelere de değinen Sabah, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması sonucu düzenlenen hava saldırılarını endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsil edilen uluslararası toplumun, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulamaması sonucu yaşandığını aktaran Sabah, BMGK'nın üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların ötesine geçerek, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki tarihsel sorumluluklarını yerine getirmede ortak bir tutum ortaya koymasını arzu ettiğini vurguladı.

Sabah, İran'ın bölge halklarının güvenliği, istikrarı ve refahı için devletler arasındaki ilişkiler, ülkelerin içişlerine müdahale etmeme, devletlerin egemenliğine saygı gösterme noktalarında uluslararası hukuk kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik müdahaleleri, başta BMGK olmak üzere uluslararası toplumun Filistinlileri koruma ve İsrail'in saldırganlığını sona erdirme konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektirdiğini anlatan Sabah, ABD yönetimine, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.